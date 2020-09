Calendario Milan: settimana prossima doppia sfida a San Siro

Archiviata la pratica Shamrock Rovers, il Milan è atteso da una doppia sfida a San Siro, prima il Bologna lunedì poi il Bodø-Glimt giovedì

Il Milan, dopo aver superato il battesimo stagionale in quel di Dublino, si prepara ad esordire (in gare ufficiali, ndr) anche a San Siro; due partite in tre giorni la prossima settimana tra le mura amiche, ancorché svuotate del pubblico.

Si comincia lunedì sera con la 1a giornata di Serie A contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, per poi proseguire giovedì, nel terzo turno preliminare di Europa League contro i norvegesi del Bodø-Glimt. Due partite in cui un risultato diverso dalla vittoria non può essere contemplato.