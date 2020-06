Verso Lecce-Milan: attenzione a Mancosu, l’ammazzagrandi

Già otto gol stagionali per il capitano del Lecce che con le sue reti, ha fermato Juventus, Inter e Napoli; il Milan è avvertito

Se i precedenti danno come molto probabile il segno X, c’è un uomo che più di ogni altro va tenuto sotto stretta osservazione per evitare che ciò si realizzi: Marco Mancosu.

Il capitano salentino ha già realizzato 8 gol in stagione (di cui 5 su rigore, ndr) e non solo è il miglior marcatore nelle fila del Lecce, ma le sue reti hanno anche portato ai pareggi interni contro Juventus e Inter ma anche all’incredibile vittoria al San Paolo contro il Napoli. Il Milan dovrà dunque fare molta attenzione a non concedere situazioni interessanti su palla inattiva se non vuole incappare nella ‘sentenza’ di Mancosu.