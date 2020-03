Verso Juventus-Milan: chance importante per Paquetà

Juventus-Milan: Lucas Paquetà avrebbe una grande chance di poter convincere Stefano Pioli anche per le prossime gare di campionato

Mercoledì il Milan sfiderà la Juventus nel match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. All’andata finì 1-1, risultato amaro per come la gara è stata disputata dai rossoneri.

Vista l’assenza di Castillejo, Stefano Pioli vorrebbe puntare su Lucas Paquetà. Il brasiliano avrebbe un’enorme possibilità di dimostrare le proprie qualità, anche in vista delle prossime sfide di Serie A. Fondamentale sarà non sprecarla. In caso contrario la sua cessione in estate diventerebbe sempre più una conferma.