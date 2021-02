Verso il derby, polemiche fuori da San Siro nel prepartita

Verso il derby, grandi polemiche nel prepartita. Numerosi commenti sui social di protesta per l’accaduto a San Siro

Sui social (e nei pressi di San Siro) si sono scatenate diverse polemiche in merito alla presenza dei tifosi vicino allo stadio. Le tifoserie di Milan e Inter si sono infatti organizzate per incitare le proprie squadre nella stracittadina milanese. In alcuni video si notano assembramenti e persone senza mascherina: molti i commenti di protesta per segnalare l’accaduto.

Crescono quindi le polemiche a pochi giorni dall’eventuale decreto che potrebbe limitare gli spostamenti in Italia con una possibile zona arancione più o meno generalizzata.