Verona Parma 1-2: una doppietta di Pellegrino inguaia Zanetti. Il resoconto del match

Verona Parma 1-2: gli ospiti portano a casa tre punti pesantissimi grazie ad una doppietta di Pellegrino. Il resoconto del match

Si conclude con un successo crociato il match tra Hellas Verona e Parma (1-2). Nonostante un gol annullato a Orban all’8′ per fuorigioco (convalidato dal VAR), il Parma trova il vantaggio al 18′ con un colpo di testa di Mateo Pellegrino. Il primo tempo si chiude sullo 0-1.

Nella ripresa, gli ospiti creano ma non concretizzano il raddoppio. Il Verona ne approfitta al 65′: Giovane Nascimento pareggia su assist di Mosquera. La gioia dura poco: all’80′ Pellegrino si ripete, segnando la sua doppietta personale e chiudendo il match sul 2-1.

Per il Verona è un’altra sconfitta pesante, che relega i gialloblu all’ultimo posto in classifica, in compagnia della Fiorentina. La posizione dell’allenatore Paolo Zanetti si fa sempre più delicata.

