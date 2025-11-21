Connect with us

Calciomercato Milan, Moncada stregato da Giovane ma la concorrenza è in continuo aumento. La situazione

Kaio Jorge Milan, l'ex Juve nei radar di Tare per l'attacco? Pesante indiscrezione dal Brasile

Mercato Milan, conferme su Atta ma il prezzo spaventa Tare: Udinese irremovibile, parte solo per un'offerta monstre

Calciomercato Milan, un altro ex Juve per Allegri? Bomba dal Brasile, può sbarcare a Milanello a queste condizioni

Mercato Milan, occasione dalla Premier League: Chiesa a gennaio è possibile? Ecco come stanno le cose

26 minuti ago

Giovane

Calciomercato Milan, Moncada continua a seguire con grande interesse Giovane del Verona ma sul brasiliano c’è anche l’Inter

La Serie A ha un nuovo oggetto del desiderio: Giovane, il «portento brasiliano» appena trasferitosi all’Hellas Verona ed ex Corinthians. Il talento sta suscitando l’interesse di tutte le big italiane e di diversi club europei di alto livello, ma, come riporta Tuttosport, la Juventus è considerata la squadra più probabile per il prosieguo della sua carriera.

Il retroscena Moncada e la rete che ha stregato l’Inter

La Vecchia Signora sembra in vantaggio nella corsa al giovane, ma la concorrenza è agguerrita, specialmente quella del Milan. Tuttosport svela un retroscena che conferma l’alto gradimento rossonero: Geoffrey Moncada, il Direttore Tecnico del Milan, si è recato di persona al match Como-Hellas Verona per studiare da vicino il giocatore e valutarne le potenzialità.

Anche l’Inter è stata sedotta dal talento del brasiliano, rimasta stregata dalla sua rete che per poco non è valsa un pareggio entusiasmante contro la squadra di Paolo Zanetti. Le sue doti tecniche e la rapidità hanno convinto tutti.

Giovane incedibile ora, asta internazionale a giugno

Nonostante l’enorme interesse, i tifosi delle big dovranno pazientare. È impossibile che Giovane si trasferisca nel mercato di gennaio: il brasiliano finirà la stagione al Bentegodi per completare il suo percorso di ambientamento.

A partire da giugno, si aprirà verosimilmente una vera e propria asta internazionale. La base di partenza per accaparrarsi il nuovo gioiello brasiliano è fissata a 15 milioni di euro, una cifra destinata a crescere rapidamente data la forte competizione tra i club di Serie A e le potenze europee.

