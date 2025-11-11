Giovane, la rivelazione del Verona: da parametro zero a golosa suggestione per il Milan. Tare monitora la situazione. Ultime

Giovane è la nuova rivelazione del Verona: gli scaligeri, dopo averlo prelevato a parametro zero, hanno già fissato il prezzo. Ultime

Giovane Santana do Nascimento, meglio noto semplicemente come Giovane, è senza dubbio una delle sorprese più importanti dell’attuale Serie A. L’attaccante brasiliano, classe 2003, è l’ennesima scoperta del Verona, che in estate lo ha prelevato dal Corinthians. Il gioiellino verdeoro è già diventato uno dei nomi più intriganti in vista della finestra di mercato di gennaio.

Giovane, il colpo di genio a costo zero del Verona

L’acquisto di Giovane da parte del Verona è frutto dell’ennesima intuizione geniale del direttore sportivo Sean Sogliano. Il dirigente, cogliendo le grandi potenzialità del ragazzo, lo ha portato in Italia a parametro zero, trasformando un rischio in una potenziale enorme plusvalenza.

Dall’inizio della stagione, Giovane ha già messo a segno 1 gol e 3 assist in 11 partite. Ma oltre ai numeri, sono le sue prestazioni costanti e ben oltre la sufficienza che hanno attirato l’attenzione delle big del mercato.

Asta internazionale e le offerte necessarie per la fumata bianca

Sul talento brasiliano si sono fiondate le principali squadre del nostro campionato: Inter, calciomercato Milan e Juventus hanno messo gli occhi sul giocatore. L’interesse si estende anche oltre i confini italiani, con il Borussia Dortmund in prima fila, club da sempre attento ai giovani talenti che emergono in Serie A.

Essendo arrivato a costo zero, Giovane rappresenta una clamorosa opportunità di guadagno per il club veneto. Le offerte per gennaio non sono escluse, ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport (e citato da Calciomercato.com), dovranno partire da una base di 15-18 milioni di euro per essere prese in seria considerazione.

Il Verona, consapevole del potenziale assoluto del brasiliano, potrebbe anche decidere di attendere la fine della stagione per far lievitare ulteriormente il prezzo e scatenare una vera e propria asta estiva.