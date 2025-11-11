Giovane, il Milan stregato dal brasiliano del Verona ma la concorrenza è elevatissima! Asta all’orizzonte, la posizione dei rossoneri

Giovane, l’attaccante del Verona ha stregato i rossoneri e non solo: mezza Serie A sul brasiliano, rischio asta all’orizzonte. Ultime

Il direttore sportivo dell’Hellas Verona, Luca Sogliano, si coccola l’ennesimo talento scovato dall’area scout scaligera, destinato a infiammare il prossimo calciomercato. Si tratta di Giovane, attaccante brasiliano, classe 2003, che ha già dimostrato di possedere le qualità per fare il salto di categoria.

Un segnale chiaro della sua ascesa è il recente cambio di procura: Giovane è passato alla scuderia di Giuseppe Riso, uno degli agenti più importanti e influenti in Italia e nel mondo, noto per curare gli interessi di molti top player.

L’impatto in Serie A e l’interesse delle big

Nonostante sia alla sua prima esperienza in Europa, il brasiliano sta dimostrando di avere la tecnica e la personalità non solo per reggere la pressione, ma anche i ritmi elevati dei principali campionati europei.

Il suo impatto è stato così rapido che, dopo solo cinque giornate di campionato, ha stupito tutti. Tanto che, come riportato da Il Corriere dello Sport, «Giovane intriga le big di A».

Il calciomercato Milan rientra con forza tra i club interessati. I rossoneri vedono in Giovane un profilo ideale per continuare la strategia di investire su giovani talenti con ampi margini di crescita. La concorrenza, tuttavia, è agguerrita: anche la Juventus e l’Inter stanno monitorando attentamente il giocatore, pronte a sfidarsi sul mercato per assicurarsi le sue prestazioni.

Il Verona, grazie all’abile regia di Sogliano, si prepara a un’altra plusvalenza potenziale, con il destino di Giovane che sembra già lontano dalla provincia.