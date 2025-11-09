Giovane Milan, il brasiliano si allontana? Il top club fa sul serio, l’attaccante del Verona può restare in Serie A

Giovane Milan, l’Inter fa sul serio per l’attaccante brasiliano del Verona: gli scaligeri fissano il prezzo. Tutti i dettagli

Giovane Santana do Nascimento, semplicemente noto come Giovane, è diventato l’uomo del momento dopo il suo gol contro l’Inter al Bentegodi. Il talento brasiliano, classe 2003, ha mostrato qualità tecniche, forza fisica e personalità, imponendosi rapidamente come punto fermo nell’Hellas Verona di Paolo Zanetti.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di Giovane è finito sul taccuino di diversi top club italiani e stranieri. Il ragazzo è arrivato a Verona questa estate a parametro zero dopo essersi svincolato dal Corinthians.

Giovane Milan, l’Inter in vantaggio

In particolare, Inter, Napoli, e il calciomercato Milan oltre l’Atalanta avrebbero già chiesto informazioni al suo procuratore, Beppe Riso.

I nerazzurri sembrano al momento in vantaggio, complice anche l’endorsement del tecnico Cristian Chivu. Lo stesso Giovane ha svelato che Chivu gli ha fatto i «complimenti» dicendo che ha «fatto una grande partita».

L’Hellas fissa il prezzo

Il contratto che lega Giovane all’Hellas Verona scade a giugno 2029, mettendo il club in una posizione di forza. Nonostante l’attuale valore di mercato sia stimato intorno ai 5 milioni di euro, l’Hellas valuta la possibilità di monetizzare già a gennaio, fissando una base d’asta non inferiore ai 10 milioni.

Una maxi-plusvalenza potrebbe diventare cruciale per il club, penultimo in classifica e bisognoso di fondi. Se il rendimento del brasiliano continuerà su questi livelli, il suo futuro potrebbe tingersi di nerazzurro, o magari di rossonero, visto il forte interesse del Milan.