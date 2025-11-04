Giovane Milan, importante aggiornamento sull’attaccante brasiliano: il Verona fissa il prezzo, i rossoneri prendono nota. Ultime

Giovane Milan, arriva un importante aggiornamento di Matteo Moretto sull’attaccante: il Verona fissa il prezzo a 20 milioni di euro

Il futuro di Giovane Santana do Nascimento, attaccante brasiliano del Verona, è al centro di numerose speculazioni di mercato. Tuttavia, stando a quanto riferisce Matteo Moretto, l’attuale situazione è meno concitata di quanto si possa pensare.

Moretto precisa che, ad oggi, «non ci sono ancora contatti concreti con club importanti italiani/europei». Quella che si sta svolgendo è, per il momento, più una «fase di osservazione» da parte delle big. Il calciomercato Milan, che ha già dimostrato interesse per il giovane, è uno dei club che sta monitorando con attenzione la sua crescita.

Giovane Milan, valutazione elevata e ostacolo economico

Il vero ostacolo per le pretendenti, e il motivo della cautela nell’avviare contatti ufficiali, risiede nell’alta valutazione che il Verona attribuisce al suo attaccante classe 2003.

Moretto è chiaro sulla cifra minima richiesta dal club scaligero: «ad oggi è difficile che possa partire per meno di 20 milioni di euro».

Una valutazione così elevata posiziona Giovane Santana nella fascia dei talenti più costosi del campionato e impone alle squadre interessate, incluso il Milan, una riflessione strategica sulla convenienza dell’investimento. Sebbene l’interesse del club rossonero per il giocatore sia noto, questa cifra rende la trattativa complessa e non immediata.

Il Milan, con il suo Direttore Sportivo Igli Tare, è notoriamente attento ai giovani prospetti. Tuttavia, per portare il talentuoso brasiliano in rossonero, la dirigenza dovrà decidere se affondare il colpo pagando una cifra vicina ai 20 milioni di euro.