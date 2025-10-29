Calciomercato Milan, Tare sta sondando il profilo di Giovane: duello con questa squadra di Serie A. Le ultimissime notizie

Il calciomercato dei talenti emergenti si infiamma e vede il Milan in prima linea. Al centro delle cronache, come riferito dall’esperto di settore Nicolò Schira, c’è Giovane Santana do Nascimento, attaccante brasiliano classe 2003 attualmente in forza al Verona. Il giovane centravanti è finito prepotentemente nel mirino del club rossonero, che intende assicurarsi uno dei profili più interessanti in ottica futura per il reparto offensivo.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, è notoriamente attento a monitorare e acquisire giocatori con alto potenziale di crescita, in linea con la politica di rafforzamento della rosa. Giovane Santana, mancino naturale e capace di disimpegnarsi sia da prima che da seconda punta, risponde perfettamente a questi criteri. La sua abilità nel muoversi fra le linee e la sua fisicità lo rendono un obiettivo primario per la dirigenza rossonera.

Tuttavia, il Milan non è l’unica pretendente. Per l’acquisto del promettente attaccante brasiliano, si profila un serrato duello di mercato con la Fiorentina. Anche il club viola, infatti, ha mostrato interesse concreto per il giocatore del Verona, confermando come i club di Serie A siano sempre più orientati a investire sui giovani prospetti che già militano nel campionato italiano.

La trattativa per Giovane Santana è dunque destinata ad animare le prossime settimane di mercato, con il Milan impegnato a superare la concorrenza della Fiorentina per portare un altro giovane talento verdeoro sotto la guida dell’allenatore Massimiliano Allegri.