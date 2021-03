Un ex Milan, ora tra le fila del Verona, non è stato convocato per il match di domenica pomeriggio al Bentegodi

Niente Verona-Milan per Nikola Kalinic. L’attaccante gialloblù non è stato convocato da Ivan Juric per via dell’infortunio al bicipite femorale che ha subito nella gara contro il Parma del 15 febbraio scorso.

Niente sfida alla sua ex squadra dunque. In rossonero il classe ’88 aveva collezionato 41 presenze con solo 6 gol.