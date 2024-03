Verona Milan: gli episodi curiosi che non avete notato dal Bentegodi nel match della 29ª giornata di Serie A 2023/24. Retroscena

Verona Milan sotto il segno delle curiosità. Direttamente dal Bentegodi, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2023/24.

14:18 – Maignan entrato in campo è andato a salutare i tifosi, riscaldamento insieme a Sportiello e Nava. Solita attenzione ai dettagli e buona condizione. Pienamente recuperato dopo l’infortunio contro lo Slavia Praga

14:20 – Milan entra in campo per l’allenamento pre partita accolto dai fischi del Bentegodi, ma anche da qualche applauso dei tifosi rossoneri presenti che colorano lo stadio avversario di rosso e nero facendo sentire la loro presenza allo stadio

14:30 – Ibrahimovic a colloquio con Furlani segue da vicino a bordocampo l’allenamento della squadra

14:32 – Cerchio di giocatori titolari rossoneri vicino al centrocampo, Pioli come tradizione al suo centro a dare indicazioni per il match e motivare i suoi. Chi invece non parte titolare oggi si scalda con una sessione di torello.

14:41 – Durante il riscaldamento Calabria si è soffermato a parlare con Kalulu e Bennacer, indicazioni sulle posizioni tattiche, giocate difensive e in fase di possesso

14:45 – Sessione di allenamento sui tiri particolarmente prolifica per i centrocampisti, con Loftus, Adli e Bennacer a segno

14:53 – Le squadre rientrano negli spogliatoi tra poco l’inizio

15:01 – Inizia il match

15:04 – Pioli applaude e sprona la squadra in questi primi minuti. Indicazioni tattiche guidate a gesti da parte dell’allenatore ai suoi

15:13 – Indicazioni di Pioli principalmente a Okafor: o viene incontro o attacca la profondità, vuole un tipo di lavoro offensivo diverso dall’attaccante che a suo avviso sta galleggiando troppo

15:20 – Diversi gesti di intesa di Leao ai compagni di squadra, lo stanno cercando in più di un’occasione per poter provar a creare pericoli

15:25 – Pioli sta chiedendo a Calabria a riempire l’area, anche quando Leao arriva sul fondo dalla parte opposta, lo vuole più propositivo.

15:35 – Leao se la prende con se stesso dopo una giocata riuscita a metà, il cross non è andato come voleva, il portoghese si da qualche piccolo colpetto in testa come a dire “so che puoi fare meglio”

15:42 – Pioli si rammarica in panchina per l’ennesima occasione da rete sprecata dal Milan – braccia allargate e gesto di disapprovazione

15:46 – THEO HERNANDEZ! Gol di forza del terzino rossonero! Esultanza alla sua maniera e gesto anche polemico imitando quello di Leao contro l’Atalanta. Mariani lo ammonisce perché lo reputa provocatorio nei confronti dei tifosi del Verona. Theo incredulo chiede spiegazioni e lo continua a fare anche dopo il fischio finale del primo tempo

15:49 – Finisce il primo tempo