HANNO DETTO
Ventura: «Il Milan sta tenendo botta a fatica. Ma l’Inter non credo abbia possibilità di perdere questo Scudetto»
Ventura ha detto la sua sulla corsa Scudetto, il Milan di Massimiliano Allegri tiene botta, ma l’ex CT ha le idee abbastanza chiare
Gian Piero Ventura, ex allenatore di diversi club di Serie A ed ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, ai microfoni di Stile TV si è espresso così sulla lotta Scudetto. Il Milan sta tenendo botta, ma a suo avviso è un discorso praticamente chiuso. Queste le sue parole:
LOTTA SCUDETTO – «Non credo che l’Inter abbia possibilità di perdere questo scudetto, perché non vedo avversari all’altezza. Il Milan sta tenendo botta, ma con grande fatica».
LE ALTRE TOP – «Le altre attraversano momenti complicati, mentre la Juventus paga il ritardo dovuto all’arrivo tardivo di Luciano Spalletti. A mio avviso, l’Inter oggi non ha rivali in grado di impensierirla davvero».
LEGGI LE ULTIMISSIME SUL MILAN
Ultimissime Milan
Video
Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA
Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...