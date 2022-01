Venezia Milan, le ultime dai lagunari

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul match preview pubblicato sul sito ufficiale, il Milan fa il punto sul Venezia, l’avversaria in campionato di oggi:

«QUI VENEZIA

Primo appuntamento del nuovo anno per i lagunari, data la sospensione del turno di giovedì scorso sul campo della Salernitana; le assenze forzate per squalifica dell’ex rossonero Caldara e Tessmann si aggiungono a quelle di Ebuehi, Peretz e Vacca. In diffida, per Mister Zanetti, anche due giocatori importanti come Aramu e Heymans, per un Venezia che viene da due punti (pareggi con Juventus e Sampdoria) nelle ultime sei partite giocate: la classifica parla di un +4 (e una partita in meno) sulla zona retrocessione, ma per la neopromossa c’è voglia di invertire la rotta.

“Il Milan sta benissimo ed è una squadra di altissimo livello, contro la Roma ha giocato una partita eccezionale”, così Mister Paolo Zanetti alla vigilia. “Abbiamo l’obbligo di presentarci al 100%: senza questo diventa difficile, visto che i valori sono completamente diversi”.»