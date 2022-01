Venezia Milan, ecco chi sono i rossoneri in diffida

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Due i calciatori a disposizione di Pioli, diffidati, che rischiano di saltare il prossimo match di campionato contro lo Spezia

Scende in campo oggi alle 12:30, il Milan. I rossoneri vanno in Laguna con l’obiettivo di battere il Venezia e mettere pressione all’Inter per il primo posto. Oltre al risultato, però, un occhio anche al tabellino e, in particolare, alla voce “ammonizioni”.

