Varriale commenta la prestazione del Milan: «Rischia e spreca tanto. Pioli…». Le parole del giornalista sul match di Champions League col Borussia Dortmund

Enrico Varriale ha commentato su twitter il pareggio tra Borussia Dortmund e Milan. Ecco le parole del giornalista:

«2° 0-0 per il Milan che rischia e spreca tanto con il Borussia Dortmund. Classifica del girone che si complica per la sconfitta del PSG. Il doppio confronto con i parigini decisivo per Pioli. Impresa della Lazio che nel recupero trova con Pedro la vittoria sul Celtic che vale il 1°posto».