Varriale: «Milan più vicino al successo della Juventus, che delude ancora»

Enrico Varriale, al termine della sfida tra Juventus e Milan, commenta il pareggio: meglio i rossoneri dei bianconeri

Enrico Varriale ha commentato su Twitter il pareggio tra Juventus e Milan, gara terminata sul risultato di 1-1.

«Delude ancora la Juventus. Bianconeri in vantaggio in apertura, vengono raggiunti da un ottimo Milan che, senza Ibra e Giroud, trova il pari con Rebic. Pioli va più vicino al successo di Allegri, assai nervoso e dopo 4 giornate con soli 2 punti penultimo in classifica».