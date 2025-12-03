Valentini va contro il VAR dopo l’episodio di Pavlovic in Milan Lazio. Segui le ultimissime sui rossoneri

Le polemiche arbitrali che stanno infiammando la Serie A sono finite sotto la lente d’ingrandimento del giornalista Antonello Valentini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Il dibattito si è concentrato sull’utilizzo caotico della tecnologia e sui cortocircuiti generati tra gli ufficiali di gara in campo e la sala VAR, con un focus specifico sull’episodio controverso avvenuto nel finale di Milan-Lazio.

Il Caos VAR: La Confusione Rende Dubbio Anche il Fuorigioco

Valentini ha espresso una forte preoccupazione per la situazione generale: “C’è una grande confusione al momento sull’utilizzo del Var,” ha dichiarato, mettendo in discussione l’affidabilità dello strumento tecnologico. Il problema, secondo il giornalista, è che persino l’unica cosa oggettiva, come il fuorigioco, è finita nell’occhio del ciclone.

L’esempio citato è un episodio (presumibilmente in un’altra gara) in cui “l’ultimo difendente aveva tenuto in realtà in gioco David in occasione del gol annullato,” evidenziando gli errori commessi anche su parametri che dovrebbero essere matematici. Questo genera dei “cortocircuiti tra sala Var e arbitri in campo” che danneggiano la regolarità delle partite.

Il Caso Milan-Lazio: Errore del VAR e Fallo Inesistente

L’episodio che ha scatenato la reazione più forte di Valentini è quello avvenuto nella partita tra i rossoneri e i biancocelesti dello scorso sabato. L’azione contestata, che ha visto protagonista anche Massimiliano Allegri, il pragmatico tecnico livornese del Diavolo, è stata definita un vero e proprio scandalo.

“Quello che è successo in Milan-Lazio poi grida ancora vendetta al cielo,” ha tuonato Valentini. Il giornalista ha criticato aspramente la gestione dell’episodio, dove l’arbitro è stato “chiamato erroneamente al Var” e, una volta rivista l’azione, si è addirittura “inventato un fallo inesistente.” L’intervento a sproposito della tecnologia, seguito da una decisione errata dell’arbitro in campo, è la prova di un sistema che non funziona.

Per il Milan di Allegri e del nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega albanese, queste polemiche sono un campanello d’allarme sulla necessità di maggiore chiarezza e competenza nelle decisioni arbitrali. Valentini conclude: “Così non si può più andare avanti e si crea solo confusione.”

