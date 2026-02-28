VAR, perdite di tempo e fuorigioco: le nuove regole IFAB, alcune già in vigore da questa estate

VAR e non solo: dal Mondiale 2026 arriveranno alcune novità dal punto di vista regolamentare. Ecco quali saranno:

Durante la 140ª assemblea generale dell’IFAB a Hensol, in Galles, sono state tracciate le linee guida per sradicare l’antisportività legata alle perdite di tempo. Le nuove direttive, entreranno in vigore dai Mondiali del 2026, l’obiettivo è quello di porre un limite all’antisportività e alle perdite di tempo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport

Un intervento sulle perdite di tempo

Sulla scia del successo dei limiti imposti ai portieri, l’IFAB ha stabilito un tempo massimo di 8 secondi per battere le rimesse dal fondo e i falli laterali. Chi non rispetterà il conto alla rovescia dell’arbitro verrà sanzionato pesantemente: calcio d’angolo per gli avversari (sui rinvii dal fondo) o inversione della rimessa laterale.

Inoltre, se un giocatore richiederà l’intervento dello staff medico, per più di 8 secondi, sarà costretto ad abbandonare il campo per 60 secondi, lasciando la squadra in inferiorità numerica. La penalità sarà annullata solo se il fallo subìto genererà un cartellino avversario. C’è solo un bug nel sistema: la regola non potrà essere applicata ai portieri.

Cambiamento anche sul fuorigioco?

Uno dei temi più caldi resta da quello del fuorigioco. Mentre dal 2027 sarà obbligatorio per tutte le leghe consentire le proteste al solo capitano, l’IFAB sta valutando la rivoluzionaria proposta sulla “luce” ideata da Arsène Wenger. Secondo il tecnico francese il fuorigioco dovrebbe essere fischiato solo quando l’intero corpo dell’attaccante supera visibilmente l’ultimo difendente, cancellando le sanzioni millimetriche. Sotto questo punto di vista i tempi saranno ancora molto lunghi.

