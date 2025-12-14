Vanoli, decisione drastica dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Verona: ritiro a oltranza

Vanoli, il tecnico della Fiorentina, in accordo con la società, ha deciso per il ritiro ad oltranza dopo la brutta sconfitta contro il Verona

La Fiorentina ha preso una decisione drastica in seguito alla sconfitta interna per 1-2 subita contro il Verona. Il club viola ha comunicato ufficialmente che, a partire da questo pomeriggio, la squadra è in ritiro al Viola Park fino a data da destinarsi.

La sconfitta, arrivata davanti al proprio pubblico e che ha peggiorato la situazione di classifica, ha spinto la società a imporre il ritiro per tentare di ritrovare la concentrazione e l’unità necessarie per invertire la rotta.

Il provvedimento, tipico nei momenti di crisi, mira a isolare il gruppo e a focalizzarlo sui prossimi impegni, in un periodo che evidentemente non sta regalando i risultati attesi dalla dirigenza e dai tifosi. Il ritiro, a tempo indeterminato, sottolinea la gravità del momento in casa viola.