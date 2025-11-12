Connect with us

Vanoli si presenta: «Questa sfida non mi fa paura». Omaggio all'ex Milan Pioli e lavoro duro per uscire dalla crisi

Vanoli, nuovo tecnico della Fiorentina, si è presentato oggi omaggiando comunque il lavoro dell’ex Milan Stefano Pioli: le dichiarazioni

Paolo Vanoli è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore della Fiorentina, affiancato dal DS Roberto Goretti. Dopo aver diretto la squadra nel pareggio per 2-2 contro il Genoa, Vanoli ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare l’incarico.

Riguardo alla sfida, Vanoli ha dichiarato: «Queste sfide mi motivano, mi danno energia, ma soprattutto non mi fanno paura». Ha riconosciuto la situazione complessa, affermando: «So che la strada sarà lunga e difficile» e per uscirne serviranno «tempo, sacrificio e lavoro».

L’ex tecnico granata ha inoltre reso omaggio al suo predecessore, l’ex milanista Stefano Pioli: «Non mi voglio paragonare a una persona che qua ha fatto cose per il bene della Fiorentina». Ha poi invitato a concentrarsi solo sul campo: «Lasciamo stare il mercato di gennaio. Pensiamo alla prossima partita».

