Pioli, spunta il retroscena sull’esonero del tecnico ex Milan da parte della Fiorentina: c’entra la buonuscita. La ricostruzione

Pioli, Roberto Goretti, nuovo DS della Fiorentina, è tornato a parlare dell’esonero dell’ex allenatore del Milan: nessuna buonuscita richiesta

Nel pomeriggio di mercoledì, Roberto Goretti è stato presentato ufficialmente come nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina, affiancato dal neo-allenatore Paolo Vanoli..

Goretti ha subito voluto smentire l’eccesso di voci, dichiarando che la società è stata «pronta» nella gestione del caos. Il DS ha ammesso la sofferenza per le decisioni prese, a partire dall’esonero di Pioli:

PAROLE – «Su Pioli è stata una decisione sofferta e un’ammissione che abbiamo sbagliato tutti. Lui è stato esonerato, non ha mai chiesto una buonuscita».

Anche l’addio del suo predecessore, Pradè, è stato difficile. Goretti ha giustificato il «reset» con i risultati: «i risultati si vedono dalla classifica». Il nuovo manager ha concluso con un monito alla squadra: «Dobbiamo trasmettere ai calciatori che ci sarà da soffrire e che questa situazione durerà a lungo».