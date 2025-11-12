Connect with us

News

Pioli, spunta il retroscena sull'esonero del tecnico ex Milan da parte della Fiorentina: c'entra la buonuscita. La ricostruzione

News

Yonghong Li, il Tribunale di Hong Kong dichiara la bancarotta per l'ex proprietario del Milan! La ricostruzione e tutti i dettagli

Calciomercato News

Calciomercato Milan, digiuno da gol: a gennaio Dovbyk lontano, ritorna la pista Mauro Icardi. Cosa può succedere

News

Sinner, la tribuna rossonera tifa per lui: Allegri e Brignone all'ATP Finals di Torino

Calciomercato News

Mercato Milan, dilemma Torriani: da vice Maignan alla titolarità con l'U23 rossonero. Questo il piano del club dopo il no estivo al top club

News

Pioli, spunta il retroscena sull’esonero del tecnico ex Milan da parte della Fiorentina: c’entra la buonuscita. La ricostruzione

Milan news 24

Published

44 minuti ago

on

By

Pioli

Pioli, Roberto Goretti, nuovo DS della Fiorentina, è tornato a parlare dell’esonero dell’ex allenatore del Milan: nessuna buonuscita richiesta

Nel pomeriggio di mercoledì, Roberto Goretti è stato presentato ufficialmente come nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina, affiancato dal neo-allenatore Paolo Vanoli..

Goretti ha subito voluto smentire l’eccesso di voci, dichiarando che la società è stata «pronta» nella gestione del caos. Il DS ha ammesso la sofferenza per le decisioni prese, a partire dall’esonero di Pioli:

PAROLE – «Su Pioli è stata una decisione sofferta e un’ammissione che abbiamo sbagliato tutti. Lui è stato esonerato, non ha mai chiesto una buonuscita».

Anche l’addio del suo predecessore, Pradè, è stato difficile. Goretti ha giustificato il «reset» con i risultati: «i risultati si vedono dalla classifica». Il nuovo manager ha concluso con un monito alla squadra: «Dobbiamo trasmettere ai calciatori che ci sarà da soffrire e che questa situazione durerà a lungo».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.