Esonero Pioli, la Fiorentina ha sciolto le riserve: accordo raggiunto col sostituto e firma nelle prossime ore. Il nome

Esonero Pioli, la Fiorentina ha scelto il sostituto del tecnico ex Milan: toccherà a Paolo Vanoli che firmerà nelle prossime ore

La Fiorentina ha trovato il suo nuovo allenatore. Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club viola «ha raggiunto un accordo con Paolo Vanoli» per guidare la squadra.

L’intesa arriva a pochi giorni di distanza dal licenziamento di Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, sollevato dall’incarico all’inizio di questa settimana.

Vanoli è pronto a subentrare e a iniziare immediatamente il lavoro con la squadra. La sua esperienza e il suo approccio tattico hanno convinto la dirigenza viola, che ha optato per un cambio immediato alla guida tecnica. Il suo obiettivo sarà quello di risollevare le sorti della squadra e di imprimere una nuova identità al gioco della Fiorentina.