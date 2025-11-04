Pioli esonerato dalla Fiorentina: tensione insopportabile nello spogliatoio e ingaggio pesante per l’ex Milan

Pioli, l’ex Milan è stato ufficialmente esonerato oggi dalla Fiorentina: spuntano forti attriti del tecnico con lo spogliatoio

Matteo Moretto ha fatto luce sulle dinamiche che hanno portato all’esonero di Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, dalla panchina della Fiorentina.

Secondo l’esperto di mercato, la situazione era ormai degenerata: «La tensione che c’era tra Stefano Pioli e lo spogliatoio della Fiorentina era ormai insostenibile». Il «clima era irrespirabile», rendendo inevitabile l’intervento della società.

Il club ha quindi preso «un passo importante a livello economico», accettando di pagare l’ingaggio pesante dell’allenatore. Pioli, infatti, guadagnava una cifra significativa: «3.3-3.5 netti a stagione».