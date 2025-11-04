Connect with us

News

Pioli esonerato dalla Fiorentina: tensione insopportabile nello spogliatoio e ingaggio pesante per l'ex Milan

Calciomercato News

Mercato Milan, un club pronto a tornare alla carica per Pavlovic a gennaio: Allegri fa muro, idee chiare sul futuro del difensore serbo

Calciomercato News

Giovane Milan, importante aggiornamento sull'attaccante brasiliano: il Verona fissa il prezzo, i rossoneri prendono nota. Ultime

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Tare a caccia di marcatori puri in difesa: sono tre i nomi sul taccuino del DS, la strategia per gennaio

News

Milan Roma, il dato dei rossoneri che non si vedeva da anni! I dettagli

News

Pioli esonerato dalla Fiorentina: tensione insopportabile nello spogliatoio e ingaggio pesante per l’ex Milan

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

pioli

Pioli, l’ex Milan è stato ufficialmente esonerato oggi dalla Fiorentina: spuntano forti attriti del tecnico con lo spogliatoio

Matteo Moretto ha fatto luce sulle dinamiche che hanno portato all’esonero di Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, dalla panchina della Fiorentina.

Secondo l’esperto di mercato, la situazione era ormai degenerata: «La tensione che c’era tra Stefano Pioli e lo spogliatoio della Fiorentina era ormai insostenibile». Il «clima era irrespirabile», rendendo inevitabile l’intervento della società.

Il club ha quindi preso «un passo importante a livello economico», accettando di pagare l’ingaggio pesante dell’allenatore. Pioli, infatti, guadagnava una cifra significativa: «3.3-3.5 netti a stagione».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.