Esonero Pioli, la Fiorentina ha ufficializzato il tutto: chi siederà adesso sulla panchina della Viola. Le ultimissime notizie

È arrivata la comunicazione ufficiale che chiude una delle crisi tecniche più sofferte di questo inizio di Serie A. Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina.

L’ACF Fiorentina ha diramato un comunicato in data odierna confermando di aver sollevato l’ormai ex tecnico dall’incarico di guida della Prima Squadra maschile. La decisione è maturata dopo l’ennesima sconfitta e lo zero alla voce vittorie dopo dieci giornate di campionato, un ruolino di marcia insostenibile per le ambizioni del club.

Nel comunicato, la Società ha voluto ringraziare Pioli e il suo staff «per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro», chiudendo così un ciclo che si è interrotto bruscamente a causa dei pessimi risultati ottenuti in questo avvio di stagione.

La soluzione interna: Galloppa ad interim

In attesa di individuare il successore definitivo, la Fiorentina ha optato per una soluzione interna per garantire la continuità immediata degli allenamenti. La guida tecnica della Prima Squadra è stata temporaneamente affidata a Daniele Galloppa, già allenatore della formazione Primavera viola.

Galloppa, ex centrocampista e profondo conoscitore delle dinamiche interne del club, prenderà le redini della squadra a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, martedì 4 novembre 2025. La sua nomina è intesa come ponte in attesa che la dirigenza viola chiuda l’accordo con il nuovo allenatore, con Roberto D’Aversa che sembra essere il candidato principale per raccogliere l’eredità di Pioli e tentare di risollevare la squadra dall’ultima posizione in classifica.

L’esonero di Pioli, che ha rifiutato le dimissioni costringendo la società a un oneroso licenziamento, segna l’inizio di una nuova era e la necessità di una svolta immediata in casa Fiorentina.