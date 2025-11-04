Esonero Pioli, la decisione tanto attesa è arrivata: l’avventura alla Fiorentina dell’ex Milan è terminata. Tutti i dettagli e le ultimissime

Notizia clamorosa in arrivo dal Viola Park: la Fiorentina ha preso la sua decisione definitiva. Come anticipato da Fabrizio Romano e confermato dal sito ufficiale della Fiorentina, Stefano Pioli è stato esonerato con effetto immediato dal club viola.

A risultare fatale per l’allenatore è stato il peggior avvio di campionato nella storia del club gigliato. Dopo dieci giornate di Serie A, la Fiorentina si ritrova clamorosamente ultima in classifica con appena quattro punti conquistati e, soprattutto, con zero vittorie all’attivo. Un ruolino di marcia insostenibile per un club che in estate aveva investito e nutrito ambizioni europee.

La sconfitta rimediata contro il Lecce nell’ultima giornata ha fatto definitivamente pendere l’ago della bilancia. Nonostante la volontà della società fosse quella di trovare una risoluzione consensuale del contratto, Pioli ha mantenuto una posizione ferma, spingendo di fatto la dirigenza all’esonero. La decisione finale ha ricevuto il via libera del patron Rocco Commisso, sebbene l’epilogo sia particolarmente oneroso per le casse viola.

L’esonero è la conseguenza diretta di una crisi di risultati prolungata, che ha visto la squadra incapace di reagire anche a livello emotivo. Ora la Fiorentina deve agire con estrema rapidità per trovare un sostituto e tentare di invertire una rotta che, se non corretta immediatamente, rischia di compromettere l’intera stagione. Tra i nomi che circolano per la successione di Pioli, si fanno sempre più insistenti le voci su Roberto D’Aversa.