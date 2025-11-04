Connect with us

Pioli trasformato in guru dopo lo scudetto: la dura critica del Fatto Quotidiano sull'ex tecnico del Milan

Maignan torna decisivo: parata mostruosa su Dybala. Tuttosport titola: «Si rinnova l'amore Milan». Ma il contratto resta un nodo cruciale

Allegri, marcia scudetto: i numeri non mentono, Max corre veloce. E quel dettaglio non è passato assolutamente inosservato

Leao, il portoghese nuovo leader del Milan: statistiche da top player e maggiore anzianità. Finalmente lo step decisivo? Allegri ha una speranza

Prime pagine quotidiani sportivi – 4 novembre 2025

Pioli, dura critica del Fatto Quotidiano sull’attuale tecnico della Fiorentina ed ex Milan: lo scudetto in rossonero lo ha cambiato in peggio

Secondo il Fatto Quotidiano, la vittoria dello Scudetto ha «cambiato Pioli, ex Milan, in peggio».

Il tecnico, «credendosi arrivato», si sarebbe trasformato in una sorta di «guru della panchina». Il quotidiano cita episodi che avrebbero fatto perdere la misura all’allenatore: «La panolada con i tovaglioli a cena, i balletti in spiaggia, quei braccialetti simil tribali».

La critica è netta e lega il cambio di atteggiamento al calo di rendimento: «Persa la misura, ha smarrito anche le sue qualità». Un’analisi severa che punta il dito contro l’immagine pubblica e l’eccessiva celebrazione seguite al trionfo tricolore.

