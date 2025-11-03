Pioli non intende dimettersi: ecco il motivo! Lo spogliatoio... Ultime

La crisi della Fiorentina si acuisce, trasformandosi in un vero e proprio braccio di ferro tra il club viola e l’attuale allenatore Stefano Pioli. Nonostante un clima teso e le recenti prestazioni deludenti che hanno spinto “una parte dello spogliatoio” a desiderare un cambio, il tecnico emiliano ha eretto un muro invalicabile, rifiutando categoricamente l’ipotesi delle dimissioni.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, le motivazioni del tecnico non sono esclusivamente di natura economica, ma affondano anche in ragioni sportive: Pioli “crede di poter ribaltare la situazione” e rilanciare le ambizioni della squadra.

⏳ Trattativa Lenta: Il Nodo del Contratto

La volontà del club toscano di procedere verso una separazione immediata si scontra con la determinazione di Pioli a non fare un passo indietro, rendendo la trattativa per l’addio estremamente complicata e a rilento. Le parti, infatti, al momento “non sono vicine” a un accordo.

Questo stallo dirigenziale si riflette sul campo e sulla pianificazione delle prossime cruciali sfide. Non è esclusa, infatti, l’ipotesi che Pioli possa addirittura guidare la Viola nella prossima partita di Conference League contro il Mainz, in un’attesa spasmodica di un eventuale cambio tecnico prima dell’importante scontro salvezza contro il Genoa in campionato.

👔 La Pressione sui Tifosi: Allegri e Tare Esempio di Rilancio

La situazione a Firenze mette in luce quanto sia cruciale l’allineamento tra la panchina e la dirigenza per affrontare i momenti difficili. Mentre in casa Milan si parla del nuovo ciclo targato Massimiliano Allegri, il nuovo allenatoretornato per imporre disciplina e solidità tattica, e il DS Igli Tare, il dirigente albanese incaricato di ricostruire la rosa, la Fiorentina vive un momento di confusione e incertezze.

Il caso Pioli dimostra che, sebbene le motivazioni economiche siano sempre rilevanti in caso di separazione contrattuale, è la fermezza del tecnico nel voler credere nel proprio lavoro a tenere bloccate le decisioni del club, prolungando l’agonia. La Fiorentina ha bisogno di una svolta immediata per non compromettere la stagione, ma il muro contro muro rende ogni giorno un’incognita.

(Fonte: Matteo Moretto)