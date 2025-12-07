Vanoli confermato dalla Fiorentina: il comunicato ufficiale del club Viola dopo la sconfitta col Sassuolo

Vanoli, il tecnico della Fiorentina è stato confermato dal club Viola nonostante la pesante sconfitta subita sul campo del Sassuolo

Dopo la sconfitta subita a Reggio Emilia, il direttore sportivo della Fiorentina, Roberto Goretti, è intervenuto per fare il punto sulla crisi viola, escludendo categoricamente qualsiasi cambio in panchina.

PAROLE – «Vanoli non è in discussione»

Nonostante la fiducia ribadita al tecnico, Goretti ha criticato apertamente la prestazione della squadra, riconoscendo un «notevole passo indietro» dopo gli sforzi fatti per richiamare il sostegno dei tifosi. Il dirigente ha ammesso con onestà: «Non siamo stati all’altezza. Oggi, purtroppo, non c’eravamo noi». L’obiettivo ora è ritrovare la chiave emotiva per superare questo «black out».

L’appello finale di Goretti è durissimo e diretto a scuotere la squadra: «Ora vietato mollare, vietato scendere in B. Ci dobbiamo meritare la fiducia». La priorità è ritrovare lo spirito e l’energia per uscire dalla zona calda. (ANSA).