Vanderlan Milan, chi è l’ultima idea di mercato: queste due squadre lo vogliono a gennaio ULTIME

Vanderlan Milan, chi è l’ultima idea di mercato: queste due squadre lo vogliono a gennaio. Le ULTIME sul difensore

L’ultimo nome del mercato Milan per la difesa è quello di Vanderlan. Alto 1 metro e 83 centimetri, ha già giocato ben 62 partite ufficiali segnando 1 gol e facendo 8 assist.

Il difensore classe 2002 in forza al Palmeiras, come riportato da Fabrizio Romano, è seguito anche da Rennes e Galatasaray che lo vorrebbero già a gennaio a differenza del Milan che lo segue per giugno in quanto extraccomunitario. I rossoneri hanno infatti, in caso di arrivo di Popović, finito gli slot in questa sessione di mercato.