Valori squadre, Brand Finance stila la classifica: la posizione del Milan

Brand Finance ha stilato il report annuale sul valore del club nel Mondo. Ecco la posizione del Milan in classifica

Brand Finance ha stilato il report annuale sul valore del club nel Mondo. In vetta si conferma il Bayern Monaco con 4,7 miliardi di euro.

Significativo balzo in avanti per il Milan ‘scudettato’ che guadagna 26 posizioni e si piazza alla sedicesima posizione, la Juve si conferma invece la numero uno nonché l’unica squadra italiana presente in Top 10. Nonostante una stagione burrascosa, i bianconeri hanno guadagnato due posizioni e si sono piazzati noni. Inter tredicesima.

Decisamente più lontane le altre italiane: 27° il Napoli, 34esima la Roma, 37esima l’Atalanta, chiude invece al 47° posto la Fiorentina.