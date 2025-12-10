Vagnati esonerato dal Torino: per il DS decisiva la sconfitta di lunedì col Milan. Già ufficializzato il sostituto

Vagnati è ormai l’ex DS del Torino: Cairo ha esonerato il dirigente dopo la sconfitta di lunedì sera contro il Milan. Al suo posto Petrachi

La sconfitta casalinga subita contro il Milan lunedì è costata cara a Davide Vagnati. Il Torino Football Club ha comunicato l’esonero, con effetto immediato, del Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica dopo cinque anni di lavoro.

Il comunicato ufficiale della società piemontese recita: «Il Torino Football Club comunica l’esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per l’impegno profuso in questi cinque anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera.»

Al suo posto, la società ha scelto un volto noto: «La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!».