 Vagnati esonerato dal Torino: arriva Petrachi dopo il Milan
Connect with us

News

Vagnati esonerato dal Torino: per il DS decisiva la sconfitta di lunedì col Milan. Già ufficializzato il sostituto

Calciomercato News

Mercato Milan, Loftus-Cheek pedina di scambio per Lucca? Spunta la possibile formula dell'operazione ma... Ultimissime

Calciomercato News

Marusic Milan, spunta l'occasione a basso costo per gennaio? Proposto nelle ultime ore, la posizione di Tare e la concorrenza in Serie A

Calciomercato News

Calciomercato Milan, dal rinnovo di Maignan al possibile sostituto: Tare guarda in Brasile, nome nuovo per la porta

News

Milan Como, le possibili date del rinvio: dipende tutto dall'Inter. Ecco perchè

News

Vagnati esonerato dal Torino: per il DS decisiva la sconfitta di lunedì col Milan. Già ufficializzato il sostituto

Milan news 24

Published

21 minuti ago

on

By

vagnati

Vagnati è ormai l’ex DS del Torino: Cairo ha esonerato il dirigente dopo la sconfitta di lunedì sera contro il Milan. Al suo posto Petrachi

La sconfitta casalinga subita contro il Milan lunedì è costata cara a Davide Vagnati. Il Torino Football Club ha comunicato l’esonero, con effetto immediato, del Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica dopo cinque anni di lavoro.

Il comunicato ufficiale della società piemontese recita: «Il Torino Football Club comunica l’esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per l’impegno profuso in questi cinque anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera.»

Al suo posto, la società ha scelto un volto noto: «La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.