Vaccino ai calciatori: un messaggio che va oltre la questione morale

In vista degli Europei gli Azzurri saranno tra i primi calciatori a ricevere il vaccino: dibattito aperto tra chi li considera privilegiati e chi invece ne sottolinea il ruolo da testimonial

Il vaccino ai calciatori diventerà molto presto una realtà. Quanto meno per una trentina di “azzurrabili” indicati dal Commissario Tecnico Roberto Mancini nella lista dei possibili convocati per gli Europei. Nei prossimi giorni è infatti prevista la somministrazione della prima dose con lo Spallanzani di Roma e l’Humanitas di Milano come centri nevralgici.

