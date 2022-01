Un ex attaccante del Milan nelle idee mercato della Lazio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gianluca Lapadula ex Milan scala posizioni come vice Immobile: l’idea di Tare è prendere Burkardt a giugno

Potrebbe spuntare un nome a sorpresa per il ruolo di vice Immobile in questo calciomercato di gennaio. Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola infatti, Tare, vista l’irremovibilità del Mainz a privarsi di Burkardt a gennaio, starebbe decidendo di affondare per Gianluca Lapadula, ex Milan.

L’attaccante arriverebbe in prestito secco dal Benevento fino al termine della stagione, quando i biancocelesti contano di chiudere per lo stesso Burkardt. Il piano B è Sesko del Salisburgo, un profilo che però non convince del tutto dirigenza e staff tecnico.