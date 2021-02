Ultime Notizie Serie A: tutti gli aggiornamenti della giornata di oggi

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

CLICCA QUI PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Ore 13.30 – Conferenza stampa Inzaghi – Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari. LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

Ore 13.15 – Conferenza stampa Di Francesco – Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato in vista della gara contro la Lazio. LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

Ore 12.45 – Conferenza stampa Mihajlovic – Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Bologna: «Niang? Non parlo di giocatori che non alleno. Dico solo che la colpa non è nostra, ma non aggiungo altro. Sicuramente il problema è stato più dal punto di vista umano che calcistico». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

Ore 12.15 – Parma, Pellè ha scelto il suo numero – Come svelato sull’account Tik Tok del Parma, Pellè ha scelto la maglia numero 9: tra i suoi avi più illustri sicuramente Hernan Crespo e Adriano.

Ore 11.23 – Sergio Ramos out con l’Atalanta – Sergio Ramos salterà entrambe le gare degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atalanta per un’operazione al ginocchio. I dettagli

Ore 10.33 – La versione di Ballardini – Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport alla vigilia della gara contro il Napoli: «Qui passare da genio ad asino è una questione di un secondo, ci vuole proprio soltanto un attimo. È chiaro che sin qui abbiamo fatto bene, ma non dimentichiamoci che bisogna fare tanto altro ancora. Insomma, mi fa piacere». Le sue parole.

Ore 10.00 – Napoli, tamponi negativi – Il Napoli ha comunicato che i tamponi effettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Gli unici positivi al momento sono Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly.

Ore 9.44 – Juventus, le condizioni di Dybala – Paulo Dybala non sarà a disposizione del tecnico della Juventus Andrea Pirlo per il match odierno con la Roma ma ha messo nel mirino quello di martedì con l’Inter.

Ore 9.12 – Sampdoria il rinnovo di Ranieri – Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, è in scadenza di contratto a fine stagione: il presidente Ferrero pensa al rinnovo di contratto ma con una riduzione drastica di ingaggio

Ore 8.55 – Dzeko va in panchina – Contro la Juventus, Edin Dzeko parirà dalla panchina. Il tecnico Paulo Fonseca offre una nuova possibilità dal primo minuto a Borja Mayoral

Ore 8.20 – Zlatan Ibrahimovic, nella deposizione resa alla Procura della FIGC, ha ribadito che il litigio con Romelu Lukaku non ha nulla a che fare con il razzismo. La ricostruzione.

Ore 8.02 – Serie A, Diritti TV – Continua in Lega Calcio la partita per la cessione dei diritti TV della Serie A per il triennio 2021-2024. Ieri ci sono stati rilanci da parte di Sky e DAZN. I dettagli