Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata odierna

Ore 14.00 – Parma, doppio obiettivo di mercato – Il club giallobù ha messo nel mirino Pellè e José Maria Callejon. I dettagli.

Ore 13.30 – Bologna, in chiusura la trattativa per Rugani – Il Bologna ha chiuso per Rugani dal Rennes: ecco i dettagli del trasferimento per il difensore.

Ore 13.00 – La Procura Figc apre un’inchiesta sullo scontro Lukaku-Ibrahimovic – Secondo quanto appreso dall’Ansa, la procura FIGC ha aperto stamattina un’inchiesta riguardo a quanto accaduto nel corso del derby di Coppa Italia dello scorso 26 gennaio.

Ore 12.30 – Coppa Italia, gli arbitri delle semifinali – Designati gli arbitri per le due semifinali di Coppa Italia. Ecco chi saranno.

Ore 12.15 – Milan, le parole di Hauge – Il talento svedese del Milan ha parlato a The Athletic: le sue parole.

Ore 12.00 – Torino, fatta per Mandragora – Rolando Mandragora si appresta a diventare un nuovo giocatore del Torino. Le ultime.

Ore 11.48 – Dzeko all’Inter? Nessuna trattativa – Edin Dzeko non è mai stato realmente vicino all’Inter. La conferma è arrivata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta: «C’è stata audacia da parte degli agenti. Al di là di un incontro fra i direttori sportivi non si è mai entrarti nel vivo di una trattativa. Sapevamo bene che non ci sarebbero state operazione né in entrata né in uscita. Il nostro mercato è chiuso».

Ore 11.31 – Torino, viste per Mandragora – Rolando Mandragora sta per diventare un nuovo giocatore del Torino. I granata hanno fissato le visite mediche dopo l’accordo con la Juve.

Ore 11.21 – Khedira, addio alla Juventus – Sami Khedira sarà molto presto un calciatore dell’Herta Berlino: il centrocampista tedesco torna in patria. I dettagli del contratto Sami Khedira.

Ore 10.55 – Inter, il piano di BC Partners – Media company e bilancio sostenibile: i dettagli del piano di BC Partners per rivoluzionare l’Inter se entrasse in società.

Ore 10.24 – Affari fra Torino e Juventus – Non solo Rolando Mandragora e Daniele Rugani obiettivi del Torino. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i discorsi tra la Juve e il club granata si sarebbero allargati anche ad un terzo calciatore. I dettagli

Ore 9.55, Fiorentina, le parole di Commisso – Rocco Commisso analizza la situazione della sua Fiorentina facendo il punto sulla questione stadio e il futuro di Dusan Vlahovic: La Mercafir è stata un’altra buffonata, volevano solo i miei soldi. Prandelli ha riconosciuto il valore di Vlahovic e lo ha fatto giocare con continuità. E’ fiorito e tutti lo vogliono ma io non l’ho do a nessuno». LE SUE PAROLE

Ore 9.11 – Inchiesta della FIGC su Ibra e Luaku – Il caso Ibrahimovic-Lukaku finisce sul tavolo della Procura della FIGC che analizzerà l’audio e il video dello scontro avvenuto nel corso del derby.

Ore 8.33 – Milan, il rinnovo di Gigio – Il contratto di Gianluigi Donnarumma è in scadenza ma al momento il Milan non ha ancora l’accordo con l’agente del giocatore, Mino Raiola, su ingaggio e clausola. I dettagli

Ore 8.02 – Roma, nessuna cessione per Dzeko – Edin Dzeko è destinato a rimanere alla Roma, nessuno scambio con l’Inter. Ora parte la trattativa per trovare la pace con il tecnico Paulo Fonseca.