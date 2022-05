Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

11.05 – La rabbia dei tifosi rossoneri – Caos bagarinaggio per la sfida che può valere lo scudetto: la gente del Milan è furibonda per la gestione dei biglietti. La situazione

10.30 – Lotito fa chiarezza – «Milinkovic-Savic non andrà alla Juventus, il giocatore non è in vendita»: così il patron della Lazio sul futuro del centrocampista. Le parole

9.15 – Il ritorno di Spinazzola – L’esterno della Roma è pronto a giocare da titolare, la grande occasione può arrivare domani sera nell’ultima di campionato contro il Toro. La notizia

8.30 – «Sarebbe bello giocare la Champions» – Simeone sogna in grande, ma non esclude una sua permanenza all’Hellas Verona: «In gialloblu sto molto bene». Le dichiarazioni