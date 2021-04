Ultime Notizie Serie A: Mkhitaryan innamorato di Roma, accordo De Zerbi-Fiorentina – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.30 – Roma, Mkhitaryan: «Innamorato di questa città. Con Fonseca mi esalto» – In una intervista a The Athletic Henrikh Mkhitaryan ha parlato della sua esperienza alla Roma, elogiando anche il lavoro di Paulo Fonseca: «Sono innamorato di questa città. Il primo giorno in cui sono venuto qui, prima di firmare il contratto, mi hanno fatto mangiare della pasta e grazie alla pasta mi sono innamorato». Le parole

Ore 12.50 – Lazio, rinnovo Inzaghi: nei prossimi giorni l’incontro con Lotito – Le trattative per il rinnovo di Simone Inzaghi potrebbero entrare a breve nel vivo con l’allenatore e il presidente Lotito che si incontreranno per discutere. La notizia

Ore 12.20 – Gosens spaventa l’Atalanta: «Offerta del Borussia Dortmund? Ci penso…» – Robin Gosens ha parlato, ai microfoni di DPA, della possibilità di trasferirsi al Borussia Dortmund. Ma anche del suo sogno di giocare l’Europeo. Le parole

Ore 10:00 Fiorentina, accordo vicino per il nuovo allenatore: sarà De Zerbi – Intensificati i contatti tra Roberto De Zerbi e la Fiorentina, pronto un biennale per l’allenatore. La notizia

Ore 9.45 Camano (agente Lautaro): «Futuro? è concentrato sull’Inter, poi parleremo con il club» – L’agente del Toro ha parlato del futuro del suo assistito. Le parole

Ore 9:30 Sir Alex Ferguson: «Il 7-1? capita poche volte, e su Francesco Totti…» –Il grande ex allenatore del Manchester United, prossimo avversario della Roma nella semifinale di Europa League, Sir Alex Ferguson ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Le parole

Ore 9:00 Finale di Coppa Italia, ipotesi 2000 tifosi per Atalanta-Juventus –La Federcalcio ha presentato formalmente la richiesta di riapertura degli impianti e si va verso l’ok. La notizia

Ore 8:30 Napoli, continui contatti con Spalletti: la ultime sulla situazione allenatore – L’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli pare essere giunta al capolinea: nulle le possibilità che il presidente De Laurentiis possa rivalutare la posizione dell’attuale allenatore. Al contempo tiene vivi i contatti con Luciano Spalletti. La notizia

Ore 8:00 Calciomercato Inter, alla ricerca di un laterale sinistro: i nomi nel mirino – Il nome più caldo è quello dell’esterno del Chelsea Emerson Palmieri, che Conte volle ai blues durante la sua esperienza e conosce bene. Di seguito il nome di Alessandro Florenzi, jolly in tutto il campo su cui il Psg non ha ancora comunicato alla Roma l’intenzione di riscattarlo.