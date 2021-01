Ultime Notizie Serie A: ecco tutti gli aggiornamenti di oggi

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 14.00 – Roma, Reynolds è atterrato nella Capitale – Bryan Reynolds è atterrato a Fiumicino. Nel pomeriggio le visite mediche del giocatore statunitense

Ore 13.30 – Inter, D’Ambrosio torna ad allenarsi in gruppo – Il terzino italiano è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il brutto infortunio patito contro la Sampdoria il 6 gennaio. Le ultime.

Ore 12.30 – Fiorentina, le parole di Commisso – Il presidente viola ha parlato prima del match della Primavera: «Match contro il Torino? Sono stati fenomenali, ho parlato con loro tutta la settimana». Le sue parole.

Ore 12.00 – Roma, i convocati di Fonseca – L’allenatore Paulo Fonseca ha diramato la lista dei calciatori per il match contro il Verona. Emergenza in attacco: out anche Pedro per infortunio e l’ultimo arrivato, Stephan El Shaarawy. L’elenco.

Ore 11.40 – Napoli, i convocati di Gattuso – Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Parma in programma questo pomeriggio alle 18:00 al Diego Armando Maradona. La decisione su Lobotka.

Ore 11.05 – Sampdoria, le condizioni di Augello – Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, al difensore della Sampdoria Tommaso Augello sono stati applicati nove punti di sutura come conseguenza dello scontro aereo con Juan Cuadrado.

Ore 10.56 – Zirkzee va al Parma – L’attaccante del Bayern Monaco Joshua Zirkzee ha confermato il suo passaggio al Parma in un’intervista rilasciata alla Bild: «Ci è voluto un po’ ma sono contento che si sia trovato un accordo. Credo che avrò la possibilità di migliorare. Spero di essere in grado di aiutare la squadra»

Ore 10.12 – Aggiornamenti su Sami Khedira – Emergono nuovi dettagli in merito al passaggio di Sami Khedira all’Hertha Berlino. Il centrocampista ha superato le visite mediche e firmerà un contratto di due anni e mezzo.

Ore 9.55 – Khedira va in Bundesliga – Secondo quanto riportato da Kicker, Sami Khedira sarebbe vicino a trasferirsi all’Hertha Berlino. Il centrocampista tedesco, da ieri in Germania, svolgerebbe questa mattina le visite mediche, con successiva firma sul contratto.

Ore 9.33 – Atalanta, ecco Kovalenko – Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella giornata di oggi è previsto lo sbarco in Italia di Viktor Kovalenko. Il centrocampista ucraino si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il contratto con l’Atalanta. I dettagli.

Ore 8.54 – Il Napoli aspetta Mertens – Dries Mertens è volato in Belgio dopo il nuovo infortunio alla caviglia. Il Napoli lo aspetta sperando che non debba sottoporsi ad un’operazione.

Ore 8.33 – Bastoni rinnova con l’Inter – Alessandro Bastoni rinnoverà il proprio contratto con l’Inter. La dirigenza nerazzurra ha trovato l’accordo con l’agente del calciatore.

Ore 8.12 – Napoli, il futuro di Gattuso – Gennaro Gattuso si gioca molto del suo futuro questo pomeriggio contro il Parma. L’allenatore del Napoli ha bisogno di una vittoria dato che i suoi rapporti con il presidente Aurelio De Laurentiis sono ai minimi termini.