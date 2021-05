Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 14.05 – Festeggiamenti Inter, Fontana: «Mi auguro non ci sia un aumento dei contagi» – Il Sindaco di Milano Attilio Fontana ha commentato i festeggiamenti e gli assembrati che si sono verificati per la vittoria dello scudetto dell’Inter. Le parole

Ore 13.40 – Inter, regalo di Conte alla squadra: altri due giorni di riposo – Con lo scudetto matematicamente in tasca, Antonio Conte ha concesso alla squadra altri due giorni di riposo.

Ore 13.15 – Zanetti su Instagram: «Una nuova meravigliosa pagina di storia» – Anche l’ex capitano Javier Zanetti ha commentato il trionfo nerazzurro sotto la guida di Antonio Conte. Il post su Instagram

Ore 12.40 – Torino Parma, i convocati di Nicola: out in due – Davide Nicola, allenatore del Torino, ha reso nota la lista dei convocati per il match di questa sera contro il Parma. Assenti Mandragora e Verdi, entrambi out per squalifica. I convocati

Ore 12.20 – Morte Astori, condannato il medico Galanti – Nuovo importante aggiornamento nel caso Astori: è stato condannato il medico pratese Giorgio Galanti. Ecco il motivo

Ore 10:00 Calciomercato, nuova pretendente per Mario Balotelli: le ultime – Ci aveva già provato dopo la rottura tra Balotelli e il Brescia, ma all’epoca era in Serie C, ora è in Serie B e ci riprova per l’attaccante azzurro: il Como va alla ricerca di Super Mario

Ore 9:30 Vecchioni: «Scudetto? una liberazione dopo dieci anni. Superlega idea fascista» Le parole

Ore 9:15 Bergomi: «Inter? non ha mai avuto un momento di crisi, lo Scudetto contro il Milan al ritorno» Le parole

Ore 9:00 Inter Campione d’Italia, gli eroi del Triplete celebrano lo Scudetto.Dopo la vittoria del 19° Scudetto dell’Inter gli eroi del Triplete 2010 hanno rilasciato le loro dichiarazioni sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Le parole

Ore 8:30 Moratti: «Scudetto? Lo dedico a mio padre e Facchetti. Lukaku e Barella decisivi» Le parole