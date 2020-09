Ufficiale, svelata la seconda maglia Milan: è dedicata al Mudec – FOTO

La Puma ha svelato sul proprio account Twitter la nuova seconda maglia del Milan per la stagione 2020/21: la classica “bianca” da notti magiche di Champions League.

Il motivo grafico della maglia away del Puma AC Milan 2020-21 si ispira all’architettura unica del Museo delle Culture MUDEC di Milano.A completare il Kit da trasferta del Milan 2020/21 saranno pantaloncini e calzettoni bianchi.

The @acmilan kit tour ends in the Museo delle Culture – Mudec, with the new Away shirt📍 pic.twitter.com/IKVnrDjI0S

— PUMA Football (@pumafootball) September 11, 2020