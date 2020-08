Ufficiale, Tommaso Pobega rinnova il contratto fino al 2025

Come vi avevamo anticipato in anteprima, Tommaso Pobega ha prolungato il proprio contratto con il Milan

Come vi avevamo anticipato in anteprima, Tommaso Pobega ha prolungato il proprio contratto con il Milan. Il giovane centrocampista è rientrato al Milan dopo una stagione passata in prestito con la maglia del Pordenone. Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialitò del prolungamento del contratto fino al giugno del 2025: «AC Milan comunica di aver prolungato il contratto di Tommaso Pobega fino al 30 giugno del 2025» si legge sul sito ufficiale rossonero. Con tutta probabilità il giocatore dovrebbe rimanere in prima squadra anche per la prossima stagione.