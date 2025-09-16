Udinese Milan, Sky o DAZN? Dove vedere la partita valevole per la quarta giornata in TV e in streaming. Le ultimissime notizie

La quarta giornata di campionato vedrà il Milan impegnato in trasferta contro l’Udinese in una sfida cruciale per continuare la striscia positiva. La partita, in programma sabato sera alle 20:45, sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN, offrendo agli appassionati diverse opzioni per non perdersi neanche un minuto dell’incontro.

Per gli abbonati che preferiscono la visione in televisione, la partita sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Basterà sintonizzarsi sui canali dedicati per godersi lo spettacolo del calcio.

Chi invece preferisce lo streaming, potrà seguire il match in diretta su diverse piattaforme. Gli abbonati Sky potranno utilizzare l’app di Sky Go, disponibile su smartphone, tablet e PC, che permette di vedere i contenuti della propria sottoscrizione in mobilità. In alternativa, c’è l’opzione NOW, la piattaforma streaming di Sky che offre la possibilità di acquistare il singolo evento o un pacchetto dedicato allo sport.

Gli abbonati DAZN potranno seguire la partita direttamente dall’applicazione ufficiale, disponibile su smart TV, console da gioco (PlayStation e Xbox), smartphone, tablet e PC. La piattaforma offre anche la possibilità di collegare i dispositivi a una TV tramite Chromecast o Fire Stick. Inoltre, per chi ha un abbonamento con Sky e DAZN, è possibile usufruire del canale Zona DAZN (al numero 214 del telecomando Sky) per vedere la partita direttamente dal decoder.

Questa copertura multicanale garantisce che nessuno rimarrà escluso, consentendo a ogni tifoso di scegliere la modalità di visione più adatta alle proprie esigenze. L’attesa è grande per vedere se il Milan di Allegri riuscirà a superare anche la prova Udinese e continuare il suo cammino verso le prime posizioni della classifica. La partita sarà un importante banco di prova, anche senza il portiere titolare Maignan, e si preannuncia come un match emozionante e pieno di colpi di scena.