Milan spento e nervoso: la sosta per ricaricarsi verso il Napoli

Tuttosport analizza questa mattina il crollo del Milan di ieri sera sul campo dell’Udinese. Il punto della situazione

Dopo diversi passi in avanti, il Milan torna indietro di due mesi. Quella vista ieri sera alla Dacia Arena contro l’Udinese è stata la versione in crisi della squadra rossonera vista già nel mese di gennaio. Come riporta Tuttosport, la squadra di Stefano Pioli, privata di Theo Hernandez e Giroud, è apparsa priva di idee e molto nervosa.

La sosta arriva come una boccata d’ossigeno per ricaricare le pile in vista della tripla sfida contro il Napoli del mese di aprile. Servirà ritrovare quella serenità che è stata persa per poter invertire un trend decisamente negativo. Sette sconfitte, da Campioni d’Italia, sono troppe e la difesa è tornata ad essere un colabrodo.