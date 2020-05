Twitter, la Uefa celebra le magie di Andrea Pirlo – VIDEO

La Uefa oggi ha pubblicato un video celebrativo su Andrea Pirlo. Attraverso un post sul canale ufficiale

La Uefa oggi ha pubblicato un video celebrativo su Andrea Pirlo. Attraverso un post sul canale ufficiale, la federazione europea ha omaggiato l’ex giocatore di Milan, Inter e Juventus. Oggi, infatti, il regista di centrocampo compie 41 anni:

«Passing the ball to Andrea is like hiding it in a safe.»

🥳 Happy birthday, Andrea!