Twitter, il Milan celebra Helveg con un post – FOTO

Da Helveg a Kjaer, la tradizione danese al Milan. Oggi l’ex rossonero compie 49 anni: il post del Milan per l’ex terzino

Di danese ora c’è Simon Kjaer in prima squadra al Milan. In passato un suo connazionale ha militato per diversi anni in rossonero: si tratta di Thomas Helveg, terzino destro passato successivamente all’Inter. L’ex rossonero oggi compie 49 anni. Il Milan, attraverso il proprio canale ufficiale Twitter, ha voluto fare gli auguri al giocatore sia in danese che in Italiano.