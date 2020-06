Tuttosport- Rebic, il Milan si gode il proprio CR7. Media goal molto simile

Tuttosport, focus su Ante Rebic e sulla media realizzativa di quest’anno, a fronte del numero di goal realizzato dal Milan fino ad ora

COME CR7- Come riporta questa mattina il quotidiano piemontese, nel nuovo anno, Ante ha segnato otto reti e in Italia solo Cristiano Ronaldo ha fatto meglio (media di un gol ogni 69′ per il bianconero, una rete invece ogni 79′ per il rossonero).