Tuttosport: «Pioli, è per Rangnick», il Milan rimonta il Parma

Tuttosport: giovedì 16 luglio, il Milan rimonta il Parma e conquista tre punti fondamentali chiave Europa League, Rangnick…

«Pioli, è per Rangnick» – così nel trafiletto in alto in prima pagina l’edizione odierna di Tuttosport. Il Milan batte in rimonta il Parma e conquista tre punti vitali per la corsa verso la prossima Europa League.

Una vittoria che Stefano Pioli “dona” a Ralf Rangnick, visto che dalla prossima stagione toccherà al tedesco guidare la formazione rossonera. Buona notizia inoltre per i rossoneri, visto che…