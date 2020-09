Tuttosport- Milan in campo alle 17, test Brescia. Tonali: eccomi

Tuttosport, Milan, oggi il Brescia, ci sarà anche il neo acquisto Tonali, il quale ritroverà i suoi ex compagni di squadra, ora In B

Tuttosport, Milan, oggi il Brescia, ci sarà anche il neo acquisto Tonali, il quale ritroverà i suoi ex compagni di squadra, ora In B.

TONALI C’È- Milan in campo alle 17 di oggi pomeriggio come ricordato dal quotidiano piemontese, il quale sottolinea la presenza del neo acquisto rossonero, subito contro i suoi ex compagni di squadra che quest’anno giocheranno in Serie B, sicuramente da protagonisti.